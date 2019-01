Poola kõlbmatu veiseliha on jõudnud Eestisse

Soome rahvusringhääling Yle kirjutas eile, et riiki on imporditud 250 kilogrammi Poola veiseliha, mis võib pärineda haigetelt loomadelt. Soome toiduamet uurib, kas liha on jõudud juba poelettidele. Poola meediakanal TVN24 avalikustas eelmisel nädalal video, millelt on näha, kuidas tapamajja toodi haiged veised. Videost oli näha, kuidas loomad ei suutnud püsti seista ning neid tapeti illegaalselt veterinaarameti ettekirjutusi rikkudes.