Tippjuht Kristjan Hiiemaa: tulevikus ostleme 3D prillidega

Maailma suurim jaeäride mess New Yorgis

Erply looja Krisjtan Hiiemaa osales läinud nädalal juba viiendat aastat järjest New Yorgis peetaval jaeäridega seotud ettevõtete hiigelmessil, kus oli tänavu üle 37 000 osaleja ligi 100 riigist.

Messi korraldaja NRF ehk National Retail Federation on maailma suurim jaekaubandusega seotud ettevõtete ühendus, millel on üle 18 000 liikme – kauplused, müüjad, teenusepakkujad ning tehnoogia- ja tarkvaraloojad.

Mis jäi kõlama tänavuselt messilt?

Messil esitles Erply oma uut iseteeninduskassat ja mobiilikassat. Iseteeninduskassast on saanud juba uus normaalsus, mobiilikassa aga tõstab oluliselt kaupluses teeninduse kvaliteeti.

Selle aasta üheks kõlavamaks märksõnaks oli automatiseerimine: ladudes on robotid juba inimeste töö üle võtnud, poes katsetatakse nutiriiuleid, nutikaid hinnasilte, nutikaid ostukorve ja ostukärusid ja palju muud. Valmis on Amazoni ja ka AiFi iseteeninduspood, lisaks n-ö viimase miili logistika, näiteks erinevad pakirobotid. Jaanuari seisuga on Amazonil selliseid iseteeninduspoode kokku üheksa, kuid aastaks 2021 on neil plaanis avada üle USA juba 3000 sellist poodi.

Juturobotid ja digiassistendid poes ja kliendi telefonis on juba lähima kolme aasta teema.

Tulevikupood on pigem teenuse ja elamuse pakkuja – ellu jäävad päris brändid, tugevad tegijad, kellel on oma selge nägu ja stiil. Brändid avavad hoogsalt enda poode ja vahendajad on raskustes. Poode panevad kinni ka generic ehk üldbrändi tootjad (GAP jt), sest inimeste ostuharjumused muutuvad.

Terviseteemad on olulised: väike ökoloogiline jalajälg, kõik looduslik on popp. Palju võimalusi pakub nüüd ja tulevikus järjest legaalsemaks muutuv kanepiäri, millele ennustatakse ainuüksi sel aastal üle maailma 220% kasvu!

Kaupmeestel tõusevad teravamalt esile logistikateemad, sest kojuvedu muudab jaeäri. Näiteks USA autovedajate liit prognoosib, et sel aastal palkavad sealsed jaeärid juurde kokku 50 000 autojuhti.

Kaubanduse võtmesõnad on veel jätkusuutlikkus ja sotsiaalselt teadlik äri, tarbimisharjumuste roheliseks muutmine, plastiku kasutamisest loobumine ning taaskasutus – ostmise asemel pigem asjade rentimine jne.