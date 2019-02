Mees ostis Rootsist auto ja sai valusalt mööda pükse: masin ei läinud isegi käima

Rootsi oksjoniportaal www.kvd.ee portaal on tuttav ilmselt paljudele eestlastele. Eksisteerib isegi ettevõte, mis pakub spetsiaalset teenust, et oksjonilt ostetud auto Skandinaaviast kodumaale transportida. Tiidule jäi hiljaaegu portaalist silma 2006. aasta Volkswagen Transporter. Läbisõiduks märgitud 103 000 kilomeetrit, väljanägemine igati viks ja viisakas.

«Mul on selline töö, mille jaoks see auto sobib ideaalselt,» kirjeldas ta. «Mõtlesin, et nii heas korras ja nii hea hinnaga, tuleb kindlasti ära osta.» Tiit osales oksjonil ning ostis auto, mis koos Eestisse transportimisega läks maksma 12 400 eurot. Üks pisiviga autol siiski oli – radiaatori vedelik olnud kirjade järgi hall. «Okei, mis seal ikka, urisin selle kohta remondimeestelt, kes ütlesid, et remont läheb maksma 300 eurot ja asi korras.»

Esimene ehmatus ei lasknud end kaua oodata. Transporditeenust osutav ettevõte helistas Rootsist Tiidule ja ütles, et platsil seisnud auto ei lähe käima. «Mõtlesin, et mis seal ikka, küllap auto on platsi peal kaua seisnud, diiselmootor ka, ikka juhtub,» meenutas Tiit. Niisiis lasi ta auto treileri peale panna ja ikkagi Eestisse sõidutada.

Tiit suunas Eestis auto kohe remonditöökotta, et radiaaotori probleem lahendada ja ka kõik muud pisivead korda teha. Ta broneeris isegi maanteeametis aja auto tehnoülevaatuseks. Sealt edasi läks aga kõik allamäge.

Järgmisel päeval helistati remonditöökojast Tiidule ja öeldi, et autoga on tõsisemad jamad. «Esimesena öeldi, et see auto pole kindlasti sõitnud 103 000 kilomeetrit nagu kuulutuses kirjas oli, vaid umbes neli korda rohkem, kuskil 400 000 kilomeetrit,» ägas Tiit.

Mõni aeg hiljem võeti mootoril plokikaas maha. Selgus, et mootori silindrid olid nii ära kulunud, et taastamine olnud töömeeste sõnul pea võimatu. «Nad ütlesid, et vaja on osta uus mootor, mille hind on umbes 6000 eurot. See oli minu jaoks vastuvõetamatu. Olin šokeeritud, kuna arvasin, et auto on korras,» kirjeldas Tiit.

Selle peale helistas Tiit kohe Rootsi müügifirmale ja ütles, et annab auto tagasi. Müüja keeldus. «Tohutult viha teeb. Müügikuulutuses ju öeldi, et auto on super varustusega ja korras. Polnud mitte ühtegi viidet sellele, et mootor on täiesti läbi,» kurtis ta.

Tiit esitas kaebuse tarbijakaitseametisse. «Ei tea, mis edasi saab. Praegu on kulunud auto, transpordi ja diagnostika peale juba kõvasti üle 13 000 euro. Oi jumal, see on ikka selline pettumus, et kohe ei teagi, mis edasi saab!»