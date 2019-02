IKEA nimel võitleb Eestis kaks kosilast: üks Jürist ja teine Laagrist

Äripäevale teemat kommenteerinud Guido Pärnits arvas, et liisk langeb pigem Jüri krundi kasuks. «Objektiivselt võttes on Tallinna ringtee ja Tartu maantee ristmik atraktiivsem kui Pärnu maantee,» leidis Ülemiste linnakut arendav Guido Pärnits vihjates nii, et langeb pigem Jüri krundi kasuks.