Poola toiduks kõlbmatu liha jõudis kolmandasse Eesti ettevõttesse

Poola külmhoone teavitas tagasikutsumisest oma kliente ning antud veiseliha partii on VKL EXPERT OÜ poolt kinnipeetud. VTA ametnik teostas ka kohapealse kontrolli ning tuvastas, et kogu partii on ettevõtte laos alles. Seega tarbija toidulauale liha ei jõudnud.