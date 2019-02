Coca-Cola esindaja toidurassismist: mõned tooted võivadki riigiti erinevalt maitsta

Kesk-ja Ida-Euroopa äriüksuse tehnilise osakonna direktori Marie Luisa Polli sõnul on sama joogi erineva maitse põhjus tarbija maitse-eelistused, kohaliku tooraine eelistamine ja regulatsioonid. «Näiteks Fantas olev apelsinimahl ei ole igal pool sama, sest riikides või piirkondades on erinevad regulatsioonid, millele jook peab vastama, aga ka inimeste maitse-eelistused on väga erinevad. Tihti sõltume me ka kohalikust toorainest,» sõnas Polli ja tõi näiteks Itaalias müüdava Fanta, kus regulatsiooni järgi peab olema vähemalt 20 protsenti apelsinimahla.

Maitse-eelistused on kujunenud inimestel välja aga aja jooksul ning neid on raske muuta. «Meil on pikk ajalugu, osas riikides oleme tegutsenud 50 aastat, osas 15. Sel ajal on iga riik välja töötanud oma regulatsioonid, seega sellel on ka ajalooline taust,» märkis ta. Nii on näiteks inimesed harjunud ära mõne karastusjoogi maitsega. «Kui nad lähevad riiki, kus sama toode erineb veidi maitse poolest, siis ei pruugi see neile meeldida.»