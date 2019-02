Kuidas katust ohutult lumest puhastada?

Kui lasta lumekiht liiga paksuks kasvada, muutub selle eemaldamine keeruliseks ning suuremate sulade tulles võib katus lume raskusele sootuks alla vanduda. Kuidas katuselt ohutult lund alla saada, annab nõu Eesti ainsa kivikatuste tootja Monieri müügijuht Erkki Tepper.

Eestis kehtivate ehitusnõuete järgi peab katus kannatama saartel, Läänemaal ja Viljandimaal ligikaudu 125 kg lumekoormust ruutmeetrile, Pandivere, Otepää ja Haanja kõrgustikul aga 175 kg ning mujal Eestis 150 kg. Lisaks sõltub lumekoormus katuse kujust ja kaldest: näiteks sümmeetrilistel kuni 30° viilkatustel korrutatakse eelpool toodud normid läbi teguriga 0,8. Mida teravam on viilkatus, seda väiksem on ka lumekoormus kuni 60° kaldeni, kus lume raskuse mõju katusele puudub.

Kui paks lumi vajab katuselt eemaldamist?

Katusele ohtliku lumekihi paksuse määramise muudab keerulisemaks see, et lume tihedus ja sellest tulenevalt kaal muutub kordades olenevalt lumesajust möödunud ajast ning õhusoojusest. Kui värske lumi kaalub ainult 100 kg kuupmeeter, siis tunde ja päevi seisund lumi juba 200 kg, nädalaid ja kuid seisnud lumi 250–350 kg ning märg lumi 400 kg/m3. Sellest lähtuvalt võib soovitada lume eemaldamist katuselt, kui kihi paksus on 20–25 sentimeetrit – siis kaalub märg sulalumi 100–125 kg/m2 kohta ehk koormus hakkab lähenema katuse kandevõime arvutuslikele piirmääradele.

Kindlasti tuleks jälgida lume kogunemise piirkondi katusel, vältimaks seda, et mõnes kohas jõuab see piirnormini. Lisakaalu annab ka lume eemaldamise ajal katusel koos varustusega liikuv inimene (120–150 kg). Lisaks tuleb arvestada, et seisnud ja märga lund on suurema tiheduse tõttu raskem katuselt eemaldada. Samuti jäätub lumi külmatsüklite ehk külmakraadide ja sulailmade vaheldumisel ning nii seda veelgi raskem katuselt alla saada.

Ohutuse tagavad turvasiin või turvakonksud

Kui lamekatuselt on lume eemaldamine lihtsam, siis viilkatusel tuleb kõigepealt mõelda enda ja teiste inimeste turvalisusele. Kõige kindlam on kogu räästaalune osa ümbritseda tööde ajaks piirdelindiga, et katuselt lükatav lumi inimestele ja parkivatele autodele ootamatult kaela ei sajaks. Lumelükkaja enda ohutuse tagamiseks peavad katusele olema paigaldatud turvasiin või turvakonksud olema piisavalt tiheda vahemaaga, et katusel liikudes saab ohutusköit järgmisse kinnituspunkti edasi tõsta nii, et inimene on pidevalt kaitserakmetega katuse külge ühendatud.