Kaks surma ja 35 ohvrit: ehituspoodides müügil aegunud relakakettad on aastate jooksul kaks töötajat hauda viinud

Kirjeldatud juhtum oli üks kahest kümne aasta jooksul toimunud tööõnnetusest, kus aegunud ketta tõttu töötaja elu kaotas. Tööinspektsioon esitas tarbijakaitseameti ja tehnilise järelevalve ametile palve kontrollida tööriistapoode, et tuvastada ja müügilt eemaldada kõik aegunud ketaslõikurite lõike-ja lihvimiskettad.

Aegunud ketas on kokku põhjustanud 37 tööõnnetust, nende seas ka raskeid tervisekahjustusi. Näiteks lõikas üks töötaja ketaslõikuriga valtsitud toru, ketaslõikuri ketas kiilus kinni ja läks katki. Ketta tükk lendas näo kaitse sirmi alt sisse ja vigastas töötaja parema lõualuu piirkonda.

Tööinspektsiooni sõnul on kontrollimise käigus tööandjad andnud mõista, et tööriistakauplused müüvadki kettaid, mille «parim enne» on möödunud, kuid ketaste juures vastav informatsioon puudub. Üks tööandja esitas tööinspektsioonile ka tšeki soetatud ketta kohta, mille «parim enne» oli möödas.