Ettevõtted varjavad, palju klientide boonuspunktidest tuulde lendab

Preemiapunktidel on erinevad aegumisajad - toiduketi poodidel enamasti aasta, Swedbankil ja Euroniksil kaks aastat. Kui toidupoodide boonuspunktide eest saab koguda n-ö boonusraha, mille eest hiljem ükskõik mida poest osta, siis osadel ettevõtetel on boonuspunktid, mille eest saab kindlaid asju. Näiteks inimene, kes on kahe aasta jooksul Euronicsist umbes 650 euro eest kaupa ostnud ja teeninud 258 boonuspunkt saab osta 50 boonuspunktiga saab kohvifiltreid.