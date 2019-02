Tööriistapoed: relakakettad lendavad juppideks eelkõige tööohutusele vilistamise, mitte aegumistähtaja tõttu

Tööinspektsiooni taotlusele juurde lisatud pildil olev aegunud ketas oli ostetud Stokkeri tööriistakeskusest. Stokkeri turundusjuhi Asti Pironi sõnul on kahetsusväärne, et nende poest aegunud ketas müüs. «Oleme rakendanud kontrollmeetmed, et seda enam ei juhtuks,» kinnitas Piron. Küll aga toonitas ta, et eelkõige juhtub õnnetusi mitte aegunud ketaste, vaid ohtlike töövõtete või tööohutuse mittejälgimise tõttu. «Küsimus on, kas tööriista kasutusjuhendit üldse loetakse, mis annab juhised õigeteks töövõteteks. Kui töövõtted on valed ja tööohutusnõudeid pole täidetud on oht vigastusteks olemas, olenemata ketta lubatud kasutusaja piirangust.,» märkis ta. «Aga see, et aegunud kettaid ei tohi müüa, on väga õige. Miks see ketas seal müügil oli, võib olla tingitud täiesti inimlikust veast.»