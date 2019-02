Palmersi imetamiskreem on tervisele ohutu

Eelmise aasta juunis kahtlustas terviseamet, et Palmersi imetamiskreemi partii nr X5183E võib sisaldada allergiat tekitavat metüülkloroisotiasolinooni. Terviseameti kemikaali ja tooteohutuse büroo peaspetsialist Natali Prometi sõnul tegi terviseamet imetamiskreemi samale partiile täiendava kontrolli ning tuvastas, et imetamiskreem siiski keelatud ainet ei sisalda. «Partiile tehtud täiendavad uuringud näitasid, et toodet võib kasutada,» ütles Promet.