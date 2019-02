Töötukassas hakkab sulle robot hüvitist määrama, kui sa töötuks jääd

Algoritm korjab andmekogudest kokku info ja teeb selle põhjal otsuse. Kui otsus on positiivne, siis otsustab robot, kui pikaks ajaks sul on õigus hüvist saada, mis summas ja kannab selle ka õigel ajal sulle pangaarvele.

Eesti e-riik tahab küll järk-järgult aina vähem nähtavamaks muutuda, aga praeguse kava järgi pead sa ikkagi e-Töötukassas hüvitise saamiseks avalduse tegema. «Kui need menetlused ära automatiseerida, siis me võimekus suuremate mahtudega toime tulla on muidugi palju parem,» ütles Töötukassa juhatuse liige Erik Aas.