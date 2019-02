Põrgulik reis: viie tärni hotelli asemel ootas tarbijat ees räpane ja sääski täis urgas

Kui reisijad hotelli jõudsid sai selgeks, et hotell ei vasta mitte kuidagi viie tärni standarditele. Hotelli nimi ei ühtinud väljastatud dokumentidega. Veel enam, kohapeal selgus, et see sama hotell oli varasemalt Kreeka valitsuse poolt suletud sanitaarnõuete rikkumise tõttu. Hotelli territoorium ja rand olid reisijate kirjelduste kohaselt väga räpased, toiduvalik oli kesine ja osa toitu söögikõlbmatu.Reisikaaslastel tekkis pärast sööki iiveldus ja kõhulahtisus.

Tez Tour oli algselt nõus kompenseerima 20% majutuse maksumusest, mis tarbija hinnangul ei ole rikkumise heastamiseks piisav. Vaidlus ei ole tema arvates selles, kas hotellil oli 2, 3 või 4 tärniga, vaid selles, et hotell ei vastanud ilmselt mingitele tärnidele. Tarbija leiab, et kaupleja peab tagastama talle lepingutingimustele mittevastava majutuse eest tasutud raha 100 % ulatuses ja hüvitama kolme inimese lisakulutused toidule 300 eurot.

Tez Touri sõnul oli hotelli kirjelduses juures märkus – tagasihoidliku kvaliteediga hotell ja sellega pidi tarbija pidi valiku tegemisel arvestama. Samuti pakkus hotell tarbijale teist tuba, millest ta loobus. Hotelli kinnitusel pakuti tarbijale kompensatsiooniks SPA teenuseid. Kaupleja vabandab tarbijale tekitatud ebamugavuste eest ja on nõus tasuma hüvitist 20% majutuse maksumusest, mis on 125 eurot.

Tarbijavaidluste komisjon möönis, et nõuded hotelli kvaliteedi osas on riigiti erinevad ning Kreeka 5 tärni hotell ei pruugi vastata Euroopa keskmise 5 tärni hotelli nõuetele, kuid leiab, et ka tagasihoidliku kvaliteediga hotell ja selle territoorium peaks olema koristatud ja puhas ning pakutav toit peab vastama hotellis kõik hinnas tingimustele ega tohi põhjustada seedehäireid. Arvestades tarbija poolt esile toodud puudusi on komisjon seisukohal, et pakettreis ei vastanud tegelikkuses reisikorraldaja poolt lubatule, sest tarbija majutati hotelli, millise tingimused ja kvaliteet ei vastanud kokkulepitul Komisjoni hinnangul on kaupleja rikkunud lepingut määral, mis annab tarbijale õiguse alandada reisitasu 50% ulatuses. Seega tuleb Tez Touril räpase hotelli eest maksta 895 eurot.