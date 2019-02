Lugeja küsib: kas lasteaia katuselt lume rookimisele võib kaasata lapsevanemaid?

Vastab Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Indrek Avi:

Vabatahtlik töö on positiivne ja ühiskondlikult kasulik. Küll tuleb tähele panna, et töötada tuleb ohutult nii palgatööd tehes, vabatahtlikuna abistades kui enda tarbeks näiteks remonti tehes. Ohutuse tagab nõuetele vastavate töövahendite kasutamine, ohutute töövõtete järgimine ning kontroll nende täitmise üle. Kui töökohtadel hindab riske ning tagab tööohutuse tööandja, töötajad on saanud vajaliku väljaõppe ning tööd korraldab kogemustega ja vastutustundlik juht, siis vabatahtliku töö juures kiputakse ohutuse tagamist unustama. Tuleb aga meeles pidada, et füüsikaseadused kehtivad ka vabatahtliku töö või tööst vabal ajal tegutsemise puhul. Nii olekski kõige mõistlikum jätta eriti just keerulisemad tööd asjatundjatele. Kogenematu inimene katusel pole kindlasti hea lahendus ei talle endale, tema lähedastele ega juhuslikele möödujatele.

Kõigi vabatahtlikke kaasavate tööde ohutuse tagamiseks tuleb järgida ennetusmeetmeid. Üksikasjalike suuniste saamiseks soovitame pöörduda asjatundja või tööinspektsiooni töökeskkonna konsultandi poole.

Katustelt lume puhastamine on kõrge riskiga tegevus ka spetsialistidele. Enne katuselt ja vihmaveerennidelt lume ja jää eemaldamist tuleb läbi mõelda tööst tulenevad ohud ning võtta tarvitusele abinõud, et töö tegijad ning kõrvalised isikud vigastada ei saa. Möödakäijate kaitseks kukkuva lume ja jää eest tuleb ohuala märgistada ning rakendada abinõusid, et keegi sinna ei pääseks. Kõige parem oleks ohuala piirestada, sest märgistus võib tähelepanuta jääda.