Keelatud: töökodasid köeti kasutatud autoõliga

Vanaõli andmine vastava õiguseta isikule on keelatud ning võib tuua kaasa vastutuse. Keskkonnainspektsioon juhib tähelepanu, et jäätmejaamades on ohtlike jäätmete tasuta vastuvõtt mõeldud vaid eraisikutele kodudes tekkinud ohtlike jäätmete üleandmiseks.

Lepp lisas, et paljud autoremondiga tegelevad ettevõtjad nähtavasti ei arvesta, et nõuetele vastav jäätmekäitlus on üks tootmiskulu osa. Tihti üritatakse sellest aga kõrvale hiilida ning see on ka üks põhjus, miks ohtlikud jäätmed kogunema hakkavad. Kontrollreidi käigus tuli ette ka juhtumeid, kus deklareeritud vanaõli kogused on kahtlaselt väikesed ettevõtetes, kes teostavad ühe põhitegevusena mootorsõidukite õlivahetust. Ilmselt on tekkivad vanaõli kogused märksa suuremad ja vanaõli on antud üle või käideldud jäätmeseaduse nõuetele mittevastavalt.