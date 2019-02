Piiramatu tasuta parkimise lõpp: Kristiine Keskus seab parkimispiirangu

«Keskuse parklat kasutatakse tihti «pargi ja reisi» eesmärgil kesklinnas töötavate inimeste poolt, mistõttu on kaubanduskeskuse külastajatel tekkinud tipptundidel tõsiseid raskuseid parkimiskoha leidmisega. Uuele lahendusele üle minnes näeme, et see kiirendab vaba parkimiskoha leidmist ja klientide elu läheb mugavamaks,» ütles Citycon Eesti kaubanduskeskuste juht Helen Metsvaht.

Metsvahti sõnul on tegemist järgmise sammuga, inimestele keskusesse pääsemine ja seal viibimine muretumaks teha. «Möödunud kevadel suurendasime parkimiskohtade vahesid, et vähendada plekimõlkimist, hiljuti valmisid keskuses siseinterjööri värskendustööd ja oleme alustanud juba ka välisilme uuendamisega. Kõik need otsused on klientide poolt hästi vastu võetud, loodame mõistvat suhtumist ka parkimisaja limiidi suhtes,» lisas Metsvaht.