Segadus lasteaia köögipoolel päädis õõvastava vaatepildiga laste taldrikutel

Lapsevanema saadetud piltidelt on näha ebaisuäratavat magustoitu, mis Päikesekillu lasteaia lastele lõunaooteks serveeriti. Vanema sõnul on toidu kvaliteet langenud alates ajast, kui Saku vald toitlustamise enda vastutusalasse võttis. «Õnneks kasvatajad viskavad toidu minema ja lapsed seda solki sööma ei pea ehk siis teisest küljest on nad näljas,» kirjeldas lapsevanem.

Saku abivallavanem Tanel Ots kinnitas, et mullu septembrist võttis vald toitlustamisteenuse pakkumise enda peale. «Selle asutamine tuli ennekõike asjaolust, et kooli senise toitlustajaga lõppes leping ning tuli otsustada, kas leida uus partner või hakata ise tegema,» kirjeldas Ots. Julguse ohjad enda kätte haarata andis kogemus Kurtna koolis, kus vald oli aastaid ise toitlustanud. «Samuti on vald ise toitlustamist korraldanud Päikesekillu lasteaia katuse all töötavas keskusköögis, mis varustab kahte Saku lasteaeda, Kajamaa kooli ja Saku Päevakeskust.»

Päikesekiire lasteaia juhtum oli Otsa sõnul aga osa suuremast murest, mis on seotud ligi 650 suud toitva ja ennekõike lasteaedu teenindava keskusköögiga. Teistes köökides ei ole vald sarnaseid muresid täheldanud.

Pärast toitlustaja vahetust lahkus ka suurem osa töötajaid. «Senini väga head tööd teinud võtmeisikud lahkusid köögist, uus kokk ei suutnud nõutud kvaliteetset toitu valmistada ja lühikese perioodi jooksul sündis köögis tehnoloogilist praaki. Laste, lapsevanemate ja õpetajate pahameel oli õigustatud,» nentis Ots.

Eelmisel reedel teatas Ots toitlustusteenistuse juhiga töösuhte lõpetamisest. «Alates esmaspäevast töötavad Päikesekillu lasteaia keskusköögis inimesed, kes ka varem meie lastele toitu on valmistanud,» kinnitas ta. «Kokkuvõttes taandub kõik siiski inimestele, nendevahelistele suhetele ja oskusele meeskonnana ühise eesmärgi nimel koostööd teha. Kahjuks läksid suhted uue juhi tulekuga Päikesekillu köögis sassi ja pikka aega head tööd teinud võtmeisikud lahkusid köögist.»

Otsa sõnul oli lapsevanema piltidel näha laste lõunaoode. «See, mis juhtus esmaspäevase (4.02.) ootega, oli kahetsusväärne õnnetus, pigem köögitöötaja teadmatus. Toitlustusteenistuse juht on meeskonna nimel vabandust palunud ja tunnistanud vigu. Samuti on ta kirjutanud juhtunu kohta selgituse. Konkreetselt oli kõnealuse toidu puhul tegemist kohupiimaga, milles želatiin tükki läks. Paljudel piltidel nähtud ollus on kohupiimast välja korjatud želatiini tükid,» sõnas Ots.

Lasteaia lastele lõunaooteks serveeritud želatiiniga kohupiim. FOTO: Lugeja pilt

Põhjuseid, miks toitlustusteenistuse juhiga töösuhe lõpetati, oli teisigi – näiteks tekkis probleeme ka rühmadesse väljastatud toidu kogustega. «Samuti ei ole köök suutnud alati rahuldavalt täita nõuet, et ebaõnnestunud toidu asemel väljastatakse kohe asendustoit, näiteks müsli ja helbed,» kirjeldas abivallavanem.