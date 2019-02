Loomakaitsja Nähtamatutest Loomadest: «kampaania eesmärk on abistada kanu ning soovime, et Prisma teeks sama»

Jagame teavet, kuivõrd halbades tingimustes elavad kanad, kelle mune Prisma müüb, ning soovime, et poekett ei toetaks kanade piinamist. Hiljuti andis aga Prisma meile teada, et peame kampaania lõpetama. Vastasel juhul ootab meid kohtutee ja nad võivad nõuda meilt rahalist hüvitust, mis tuleks Nähtamatute Loomade toetajate annetustest.

Meile jääb arusaamatuks, miks peaks selline hiigelfirma nagu Prisma tahtma alustada kohtuvõitlust Eesti loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad vastu, kes tegutseb selle nimel, et päästa loomade elusid ja kasvatada heaolu? Üheskoos Prismale suunatud kampaaniaga teevad samasugust teavitustööd ka Soome loomakaitsjad, kes soovivad, et puurikanade munade müügist loobuks sealne S-grupp, kes on Prisma emafirma. Meie kampaania keskendub loomade, täpsemalt puurikanade aitamisele, sest nende elutingimused on loomatööstuse halvimad. Seadusnõuetest hoolimata on puurikanade elu täielik piin: nad elavad tihedalt üksteise otsas, nokivad suure stressi tõttu kaaslastel sulgi ja silmi välja, jäetakse vigastuste kätte surema ning ei saa kunagi sirutada tiibu, võtta liivavanne ega teha midagi muud, mis on kanale loomuomane.

Prisma väidab end olevat vastutustundlik ettevõte, kuid ei pea samal ajal paljuks ähvardada loomakaitseorganisatsiooni kohtuga ja suunata sisuliselt loomakaitsekampaaniateks mõeldud annetusi enda tasku, väites, et oleme tekitanud Prismale kahju. Kuna Nähtamatute Loomade kanade heaolukampaania eesmärk on vähendada kanade kannatusi munatööstuses, siis oleme Prisma ähvardustest hoolimata otsustanud jääda oma kampaania ja seisukohtade juurde, et selliste õrnade ja tundevõimeliste lindude puurispidamine munatööstuses peab lõppema. Me ei eelda, et Prisma loobub puurikanade munade müügist päevapealt, vaid soovime, et see toimuks üleminekuajaga aastani 2025. See on piisav aeg, et minna järk-järgult üle puurivabade kanamunade müügile, sh suhelda munatootjatega, muuta tarnimist ning teavitada tarbijaid. Ja seda selle nimel, et kanade elus oleks vähem piinu.

Kogu see kaasus püstitab suure küsimuse kodanikeühiskonna rollist ja ebavõrdsest positsioonist, kus hiigelettevõtte ähvardab mittetulundusühingu kohtusse kaevata, sest neil on lihtsalt majanduslik võim MTÜsid kohtuda summutada. Ma arvan, et see ei ole selline käitumine, mida me tahaks suuremal skaalal ühiskonnas näha, kus nõrgemate eest väljaastumist sanktsioneeritakse kohtuähvarduste ja võimu kasutamisega.