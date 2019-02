Numbriveaga postipakk võib võõrastesse kätesse sattuda

Sotsiaalmeedias kirjeldas üks Tallinnas elav kodanik juhtumit, kus talle oli tulnud sõnum, et saabunud on pakk, mis ootab teda Kuusalu pakiautomaadis. «Ma ise ei ole midagi tellinud ja ei oota ühtegi pakki, siis vaevalt, et see minu oma on.»

Paki saaja kasutas Omniva pakijälgimissüsteemi ning tuvastas paki tegeliku omaniku. Võtnud ühendust õige omanikuga, sai üsna pea paki õige omanik oma paki teda. Hiljem võrdlesid nii paki saaja kui ka tegelik omanik oma telefoni numbreid ning selgus ka segiminemise põhjus – üks number oli saaja numbris valesti märgitud.

Omniva kommunikatsioonijuhi Mattias Kaivu sõnu tekib selline olukord, kui paki saaja andmete sisestamisel on eksitud telefoninumbriga. «See tähendabki, et kui kuller paneb paki automaadikappi, siis läheb sõnum ka just sellele telefoninumbrile, mis andmete sisestamisel kirja sai pandud. Kui eksiti kas või ühe numbriga, tähendab see, et pakiteavituse SMSi saab juba teine inimene. Seetõttu tulebki olla eriti hoolikas pakisaaja telefoninumbri sisestamisel,» märkis Kaiv.

Kui number on valesti märgitud, siis satub pakk valedesse kätesse. Ausamad inimesed võivad eksimusest teada anda, kõik aga ei pruugi. «Loomulikult pole võõra paki saajal kohustus pakikoodi abil õige omanik üles otsida ja see temani toimetada, kuid mõnikord tehakse seda siiski,» sõnas Kaiv ja lisas, et tegelikult piisab ka sellest, kui sellisest juhtumist Omniva klienditeenindust informeerida. «Mõningal juhul jäetakse pakiteade ka tähelepanuta ning pakk saadetakse hoiutähtaja möödumisel saatjale tagasi, kes selle uuesti korrektse telefoninumbriga teele paneb. Paki omanikule tähendab see muidugi tülikat viivitust.»