Streigi tõttu ei lenda täna Brüsselisse ükski liinilennuk

Tallinna lennujaama kodulehe andmetel on kõik kolmapäeval Brüsselist saabuma pidanud ja sinna suunduma pidanud Nordica lennud tühistatud.

Ka Riia lennujaam teatas, et nii Air Baltic kui ka Ryanair on kolmapäeval tühistanud kõik lennud Belgiasse.

See tähendab, et lennukid ei saa Belgias maanduda ega sealt õhku tõusta. Valitsuste, sõjavägede ja erakorralised lennud on siiski lubatud.