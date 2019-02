Poolikult paigaldatud kliimaseadmed ja klientide ignoreerimine: tarbijakaitse lisas musta nimekirja järjekordse veebipoe

Mitmed tarbijad on veebipoe www.ackliima.eu probleemidega pöördunud tarbijavaidluste komisjoni. Pöördumistest nähtub, et tarbijatel on probleeme kauba kättesaamise ja tellitud paigaldustöödega, samuti ei vasta ettevõte tarbijate pretensioonidele. Ettevõte ei täida ka tarbija kasuks tehtud komisjoni otsuseid ning on lisatud musta nimekirja.