Targa hoiustaja üheksa olulist küsimust

Miks ma üldse peaksin raha hoiusele koguma?

Iga sent, mida hoiustatakse täna, annab tulevikus võimaluse enda valikutes vabam olla. Vahel mõeldakse, et alustamiseks on vaja üüratuid summasid, mida tavainimesel pole, kuid see pole sugugi nii. Alustada võib ka mõne euroga. Lisaks on pangad teinud kogumise väga lihtsaks, ülekanne toimub automaatselt ja soovi korral mitu korda kuus.

Millisest summast on mõistlik alustada?

Summasid on raske määrata, need sõltuvad igaühe võimalustest. On nii kümneeuroseid sissemakseid kui 500-euroseid ja ka palju suuremaid. Tähtis on alustada, seega on iga summa oluline. Mõistlikum on aga alustada pigem enda jaoks suurema summaga. On see siis viis või 50 protsenti sissetulekust, kuidas kellelgi. Mina isiklikult toetan mõtet enne pikemaajalise hoiuse avamist koguda lihtsalt mingi summa eraldi loodud kontole. Juba 2-3 kuu jooksul tekib aimdus, millise kogumiseks mõeldud summaga olen valmis igakuiselt edasi minema. Soovitan ennast alustades mitte alahinnata ja mõista, kui vähe koguneb, kui eraldan oma sissetulekust iga kuu vaid imepisikese osa kogumiseks. Matemaatika on ju lihtne: kui ma kogun igakuiselt vaid ühe euro järgmised kümme aastat, siis see on ainult 120 eurot pluss kogutud intress. Kui ma aga panen kogumisarvele iga kuu 25 eurot, siis koguneb kümne aastaga juba 3000 eurot pluss intress.