Soome Lidl korjas lettidelt salmonellakahtlusega hakkliha

Müügilt korjati ära ning inimestel palutakse poodi tagastada Bergmanni hakklihad, mille säilivuskuupäev on 12.01.2019 või 14.01.2019, vahendab yle.fi. Alates 4. veebruarist oli antud toode kõikides Soome Lidli poodides allahinnatud.

Lidl teatas esmaspäeval, et nad on lõpetanud Skare lihatööstusega koostöö, sest tegemist on kolmanda juhtumiga, kus nende toodetele langeb salmonella kahtluse vari.