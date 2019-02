Eestlaste üks armastatumaid automudeleid kaob turult

Amserv Auto Toyota brändijuhi Margus Nõmmiku sõnul lõpetab Toyota Avensise tootmise vähenenud nõudluse tõttu Euroopa turgudel, mille üheks põhjuseks peab ta linnamaasturite üha kasvavat populaarsust. Viimased 100 tellitud autot antakse klientidele kätte 2019. aasta jooksul.

«Amserv on viimase 5 aasta jooksul müünud enam kui 2500 Avensist ja tegemist on kahtlemata Toyota ühe kõige populaarsema mudeliga Eesti turul. Avenise populaarsuse üheks põhjuseks oli kindlasti see, et ta sobis omadustelt ja hinnaklassilt väga erinevateks otstarveteks pereautost taksodeni,» räägib Nõmmik.

Avensise tänastel omanikel ei ole aga muretsemiseks põhjust, sest tootmise lõpetamisel ei ole mingisugust mõju olemasolevate autode hooldusele. «Toyota tagab kõikide varuosade pikaaegse kättesaadavuse ning Amserv omalt poolt Avensiste hooldamise endiselt kõrgel tasemel», lubab Nõmmik. Samuti võib tekkida olukord, kus läbi aastate üliedukal Avesise mudelil tekib järelturul korralik nõudlus ja kasutatud mudelite hinnad püsivad veel kaua kõrgel tasemel.

Samas ei jäta Toyota turule teadlikult tühimikku. «Toyota toob sellel aastal turule mitu uut mudelit, mis kindlasti rõõmustavad seniseid Avensise fänne,» lubab Nõmmik. Tema sõnul on parimaks alternatiiviks eelkõige uus linnamaastur Toyota RAV4. «Arvatakse, et RAV4 on nii ostuhinnalt kui ülalpidamiskuludelt oluliselt kallim kui Avensis, kuid see ei vasta tõele. Tegelikult on RAV4 omamine 5-aasta perspektiivis isegi 350 eurot soodsam,» selgitab Nõmmik.

Teiseks näiteks on esmakordselt sügisesel Pariisi automessil tutvustatud Camry, mis on spetsiaalselt Euroopa turu jaoks kohandatud ja mida hakatakse tootma Jaapanis. «Legendaarse Camry naasmine Euroopa turule peale 14-aastast pausi on kindlasti üks huvitavamaid uudiseid,» rääkis Nõmmik. Uut Camryt saab Eestis näha alates aprillist.