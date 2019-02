Maksu- ja tolliameti nime alt saadetakse sotsiaalmeedias petukirju

«Facebookis liiguvad petukirjad. Kinnitame, et maksu- ja tolliamet antud teadete taga ei ole. Muuhulgas juhime tähelepanu, et nimes on kirjaviga ning toonitame, et meie klientidega Facebooki teel ühendust ei võta. Suhtleme klientidega tuludeklaratsiooni teemadel e-maksuameti kaudu. Palume antud kirja ignoreerida ja turvalisuse eesmärkidel sellele mitte vastata,» teatas MTA.