Hoiatus: petukiri üritab SEB klientide paroole varastada

«Tegemist on paroolide välja petmise katsega. Tähelepanu tuleks pöörata sellele, et avatav link viib inimese lehele, mille aadressiribal ei ole seb.ee domeen vaid midagi muud,» ütles SEB kommunikatsioonijuht Silver Vohu.

Kuigi algselt soovitas Vohu pettuse ohvriks langenutel Smart-ID rakendus telefonist kustutada, siis mõni hetk hiljem helistas ta tagasi ja kinnitas, et õnneks ei ole mitte kellegi paroolid lekkinud ning seega rakendust kustutama keegi ei pea.

Riigi Infosüsteemi Amet teatas laupäeva õhtul, et sarnaste petukirjadega õngitsetakse nüüd ka Swedpanki klientide paroole.

Petukirjade levikut, mille eesmärk on inimeste paroole ja muid andmeid varastada, kinnitas ka Riigi Infosüsteemi amet (RIA).

«CERT-EE on võtnud ühendust erinevate teenuste pakkujatega, kelle servereid kasutatakse õngitsuste läbiviimiseks. Hetkel tegeletakse nimetatud õngitsuslehtede likvideerimisega,» selgitas RIA kommunikatsioonijuht Helen Uldrich.

CERT-EE soovitused:

· Veendu, et veebiaadress, mida külastad, on täht-tähelt seesama, mis peaks olema (google.com vs g00gle.com).

· Kahtluse korral tee teises aknas lahti otsingumootor ning sisesta sinna soovitud kaubamärgi või teenusepakkuja nimi. Otsingumootorites kuvatakse eespool just tegeliku kaubamärgi ametlik koduleht.

· Kui oled õnnetul kombel oma kasutajainfo õngitsuslehele sisestanud, vaheta kohe oma konto parool ning veendu, et sul on aktiveeritud kaheastmeline autentimine.

Täpsemad soovitused ja õngitsuskirjade- ja lehtede kirjeldus on ära toodud ka RIA blogis .