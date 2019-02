Eesti pankade intressid pööraselt kõrged

Eelmisel aastal tõusid Eesti ettevõtete poolt võetud uute laenude intressimäär ligi 3,5 protsendini, samas kui euroalal oli keskmine intressimäär umbes 2 protsenti. Samuti tõusis eelmisel aastal ka Eesti pikaajaliste ettevõttelaenude keskmine intressimarginaal 2,4 protsendini.

Ka eluasemelaenude keskmine intressimäär on Eestis kõrgem kui euroalal keskmiselt ning viimasel ajal on vahe ka kasvanud. Eelmise aasta lõpus oli Eestis keskmine eluaselemelaenu intressimäär 2,3 protsenti, samas kui euroalal keskmiselt umbes 1,6 protsenti.

Eesti Panga ökonomisti Timo Kosenko sõnul tuleneb siinne kõrgem intressimarginaal mitmest tegurist, aga eelkõige vähenenud konkurentsist. «Laene pakkuvaid panku on lihtsalt jäänud vähemaks ja seega võetakse rohkem laene pankadest, kus laenumarginaalid on kõrgemad,» sõnas Kosenko.

«Teiseks on tegemist võrdlusega euroala keskmisega, riigid on erinevad. Eesti ettevõtted on suhteliselt väiksed, ehk suhteliselt riskantsemad võrreldes mõne suurema Euroopa ettevõttega. Sama on eluasemelaenudega – sissetulekute tase on madal, seega on riskid kõrgemad ja samamoodi laenumarginaalid,» lisas Kosenko.

Keskpanga ökonomist märkis siiski, et Eesti ettevõtete ja inimeste maksekäitumine on üldiselt hea ja halbade laenude osakaal pankade laenuportfellist väga madal.

Kosenko sõnul on tõenäoliselt euroala keskmisest kõrgema laenumarginaali taga ka pankade enda rahastamise struktuur. Nimelt rahastavad Eesti pangad end aina suuremas ulatuses inimeste hoiustega, mille intressimääral on aga põhi all – 0 protsenti. Samas kui Euroopa Keskpanga (ECB) viimaste aastate rahapoliitika mõjul on turult raha kaasavatel pankadel võimalik saada aga tihti isegi odavamalt laenu.