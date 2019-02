Kolm küsimust: kas kohtutäiturid tembeldavad inimesi võlglasteks alusetult?

Võlgniku kohustust maksta täiturile alustamise tasu on seotud sellega, et täitur teeb täitemenetluse alustamisel tööd, mida ei saa teha tasuta. Kindlasti ei saa sundida ka võlausaldajat seda tasu maksma, sest miks peaks tema tegema täiendavaid kulutusi, et keegi teine oma võla talle ära maksaks.

Seega ongi võlgnikul aega kohtus kindlaks tehtud võlga maksta vabatahtlikult kõigepealt kohtulahendi jõustumise perioodil. Sel juhul talle mingeid täiendavaid kulusid ei kaasne. Kui ta selle aja jooksul ei tasu ja võlausaldaja pöördub kohe pärast kohtulahendi jõustumist kohtutäituri poole, siis määrab kohtutäitur tavapäraselt kuni 30 päevase vabatahtliku täitmise tähtaja.

Sellisel juhul võib võlgnikule tekkida kohustus maksta 30 kuni 120 eurot kohtutäiturile tema tehtud töö eest ehk alustamise tasu. Lisaks eelnevale täiendava tähtaja määramine võlgnikule vabatahtlikuks võla tasumiseks ei ole õiglane, sest pikendab veelgi perioodi, mil võlausaldaja oma raha kätte ei saa.

AP: TMS § 2 lg 1 p 1 kohaselt viiakse täitemenetlus läbi jõustunud kohtulahendi alusel. TMS § 23 lg 1 kohaselt eeldab täitemenetluse algatamine sissenõudja poolt sissenõudja avalduse ja täitedokumendi esitamist. Kas täitemenetluse saab Eesti seaduste kohaselt alustada ka ilma, et oleks tuvastatud, et isik pole olnud vabatahtlikult nõus väljasmõistetud kohustusi täitma?

IN: Võlgnikul on võimalus oma võlg võlausaldajale tasuda igal hetkel. Ta võib võla tasuda enne, kui võlausaldaja kohtusse pöördub, kohtumenetluse ajal, kui kohtulahend jõustub või kohtutäituri antud vabatahtliku täitmise tähtaja jooksul. Seega on võlgnikul küllalt aega oma kohutused täita ja vältida täiendavaid kulusid, mis talle täitemenetlusega tekkida võivad.

Praegu kehtivad seadused ei näe ette eraldi protsessi selle kohta, et selgitada välja, kas võlgnik tasub võla vabatahtlikult või mitte. Seda põhjusel, et puuduvad vahendid võlgniku tahte väljaselgitamiseks. Igaüks on valmis ju väitma, et ta tasub võla vabatahtlikult, kuid tegelikult ei tasu, vaid soovib veelgi aega venitada. Näiteks selleks, et oma vara varjata. Kõige kindlam võlgniku vabatahtliku tasumissoovi väljendus ongi võla tasumine.

Tuleb silmas pidada, et reaalsuses kulub võla tekkimisest – hetkest, kui võlgnik jätab tähtajaks arve või muu võla maksmata – kuni täitemenetluse alustamiseni kuid kui mitte aastaid. Samuti ei saa võlg tekkida inimesele üllatusena, sest kohtumenetlus tagab selle, et võlgnikule antakse kohtumenetlusest teada, palutakse tal vastata, oma seisukoht öelda jne.

Ainult juhul, kui võlgnik ise on olnud hooletu oma andmete osas või lausa pahatahtlikult oma aadresse varjanud, võib juhtuda, et kohus ei saa teda kätte ja otsus tehakse näiteks tagaselja. Kuid sellistel juhtudel ei annaks täiendav vabatahtlik tähtaeg ega võlgniku tahte väljaselgitamine midagi, sest kohtule, võlausaldajale ega kellelegi teisele ei ole teada, kus ta on ja kuidas tema vabatahtliku täitmise soov välja selgitada.

AP: Täitemenetluse algatamisel lisandub põhinõudele ka täitemenetluse algatamise tasu (alus kohtutäituri seadus § 34). Küsimus: kas selle algatamise summa sissenõudmiseks on alus ka juhul, kui ei ole tuvastatud, et isik pole nõus tasuma väljanõutud summasid vabatahtlikult ja võib olla on summa juba tasutud? Ehk siis: isik saab võlgnikuks ja kohustuse tasuda algatamise tasu ka juhul, kui pole tuvastatud, et summad oleksid tasutud või et nn võlgnik pole olnud nõud vabatahtlikult neid tasuma?

IN: Kehtiva korra järgi tekib kohtutäituril õigus saada algatamise tasu, kui võlausaldaja on esitanud võlgniku suhtes kohtutäiturile täitmisavalduse ning kohtutäitur on selle avalduse ja võla aluseks oleva dokumendi alusel avanud täitetoimiku. Kohtutäitur ei ole kohustatud varasemat võla tasumist kontrollima, eksimuse risk lasub võlausaldajal. Juhul kui hiljem selgub, et võlgnik on võla tasunud enne kohtutäiturile täitmisavalduse esitamist, tasub algatamise tasu võlausaldaja.

Täitemenetluse algatamisel peab kohtutäitur võlgnikule kätte toimetama täitmisteate ja täitelemenetluse aluseks oleva dokumendi. Täitemenetluse algatamise tasu eesmärgiks on katta võlgniku teavitamisega seotud kulud ning muud täitetoimiku avamisega seotud bürookulud. Algatamise tasu arvelt toimub ka täitetoimiku lõpetamisega seonduvate dokumentide võlgnikule kättetoimetamine ning kantakse täitetoimiku arhiveerimisega ja edasise hoiustamisega ja hävitamisega seonduvaid kulusid. Eeltoodust tulenevalt võetakse täitemenetluses algatamise tasu üksnes seadusest tulenevate kohustuste täitmisel tehtava töö eest ning kantud kulude katteks.

Seega ei ole põhjust väita, et algatamise tasu arvelt võib tekkida oht kohtutäituri alusetult rikastumiseks.