Katusevahetuse hinnapakkumisi tasub võtta pikalt enne suve

Kevadel võib olla raske mõistliku ajaga isegi hinnapakkumist saada, rääkimata soovitud ajaks katusevahetuse tellimisest, kirjutab Eesti ainsa kivikatuste tootja Monieri müügijuht Erkki Tepper

Ehitustöödele ei saa vettpidavat hinnapakkumist enamasti teha üksnes kontorilaua tagant, vaid see eeldab kohapeal objektiga tutvumist. Eriti oluline on see vanema maja puhul, kus pole sageli täpseid ehitusjooniseid ning materjalikulu hindamiseks tuleb teha täiendavaid mõõtmisi. Samuti on mõistlik eelnevalt kontrollida katusekonstruktsioonide ja soojustuse olukorda. Vastasel juhul võib vana katusekatte mahavõtmise järel selguda, et pehastunud sarikad või vettinud ja hallitav soojustus vajavad samuti väljavahetamist, mis suurendab kulusid ning eeldab täiendavat aega nende tööde tegemiseks.

Taolise mõõtmise ja eelkontrolli tegemine võtab aega, mida ehituse tippajal pole isegi ka ehitusfirmade eelarvestajatel. Kuna praegu on ajaga vabam, siis tasub juba ehitajatega läbirääkimisi alustada, hinnapakkumised võtta ning võimalusel juba ka leping sõlmida. See annab täiendava kindluse, et soovitud ajal on uue katuse materjal ja ehitusmeistrid kohal ning töö saab õigel ajal tehtud.

Kuidas katusetöödeks head ehitusfirmat leida? Juba enne hinnapakkumise küsimist saab arvuti tagant tõusmata teha eeltööd, mis vähendab riski, et satutakse ebakvaliteetset teenust pakkuva ehitaja juurde.

Seadus- ja maksekuulekus

Esiteks tasub hinnata ehitusettevõtte seaduskuulekust ja maksedistsipliini. Ehitus on erinõuetega tegevusala, millega tegelemiseks peab ettevõte olema kantud majandustegevuse registrisse ning tööl peab olema kutsetunnistust omav vastutav ehitusspetsialist. Kui ehitusfirma on registris olemas, tasub kontrollida maksuvõla puudumist maksu- ja tolliameti veebilehelt ja võimalusel tellida krediidiraport.

Lisainfot maksekäitumise kohta annab ka kvartaalselt tasutud töömaksude info – kui ettevõte on deklareerinud ehitajate töötasuna miinimumpalga, pole asjad selles firmas korras. Kahtlane maksekäitumine võib tähendada ka kahtlast töö kvaliteeti, kuna ümbrikupalku maksvas ettevõttes on sageli töötajate suur voolavus, mis omakorda viib alla meeskonna erialase professionaalsuse.

Järgmisena tasub hinnata ehitusfirma erialast pädevust. 100 protsenti usaldusväärset infot võib olla keeruline hankida, ent internetiotsing aitab terad sõkaldest eraldada. Kui mõne ettevõtte paljud kliendid on olnud rahulolematud, siis tõenäoliselt on sellest ka ehitusfoorumites, sotsiaalmeedias või mujal veebis juttu, mis viitab vajakajäämistele ehitustöö kvaliteedis.

Varasemad kogemused

Samuti tasub uurida, kas ehitusfirma on väljavalitud katusematerjali varem paigaldanud. Selleks tuleks küsida katusematerjali maaletoojalt, kes on nende volitatud paigaldajad. Näiteks Monieri partner-ehitajad on läbinud iga-aastased paigalduskoolitused, mille kohta antakse osalejatele alati ka tunnistus, mida võib ehitajalt näha küsida. Lisaks tasub ehitajalt küsida infot seni tehtud tööde kohta ning võimalusel mõni varasem klient läbi helistada, et uurida töö kvaliteeti, tähtaegadest kinnipidamist ja üldist koostöökogemust. Täiendavat usaldust tekitab ehitaja kuulumine Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liitu.