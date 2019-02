Kuressaare autojuhid elavad peegliväänajate hirmu all

«Inimesed, hoidke silmad-kõrvad lahti Pika tn ja Martin Körberi tänava vahelisel lõigul oma autodel, nimelt liigub ringi mingi haige kamp noori, kes autode küljepeegleid tagurpidi väänab ja seda korduvalt,» kirjutas mees ja lisas, et vandaalitsemised pangi toime 23.–25. veebruarini.

Politsei pressiesindaja Maria Gonjak ütles, et politseile juhtumitest teada antud ei ole. «Kahjuks juhtub endiselt üsna sageli nii, et kohalikele korrakaitsjatele antakse sellistest juhtumitest teada suhteliselt pika vinnaga ehk et enne jõuab teade sotsiaalmeediasse ja siis alles ringiga politseini,» märkis Gonjak.