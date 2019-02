Pangad ühise rahaautomaatide võrgustikuni lähiajal veel ei jõua

Pangaliidu juhatuse esimees, LHV juht Erki Kilu ütles ERR-ile, et liit peab läbirääkimisi Läti ja Leedu pangaliiduga, et kaasata ühise pangaautomaatide võrgu loomisesse kõik pangad üle Baltikumi, ning alles pärast seda on võimalik alustada konkreetse projektiga, mis võib võtta paar-kolm aastat aega.