Lugeja küsib: mida teha, kui kolleegide parfüüm ei lase hingata?

«Probleemi olemus võib tunduda kellelegi naljakas, aga minu jaoks on see probleem juba pikalt kestnud. Nimelt töötan asutuses, kus käivad igapäevaselt kliendid, kellest enamus on naised. Probleem on selles, et igapäevaselt pean ma taluma paksu parfüümi lõhna oma töökeskkonnas. Mingil moel on see välditav, aga meile tuli (õnneks küll ajutiliselt) tööle praktikant, kes kasutab talumatut lõhnaõli ja ma ei saa teha tööd, kuna ma tunnen, et minu jaoks ei ole õhku ruumis. Sellest on tekkinud peavalud, silmade kipitus ja selline tunne, et õhku ei ole (raske hingata) ning ebameeldivus ninasõõrmetes. Allergoloogi juures pole kunagi veel käinud, kuid mõned kindlad allergiad mul on avaldunud, nt ravimite või toiduainete, pesuvahendite vastu. Kas peaksin minema allergoloogi juurde, et saada allergiale kinnitust? Ja mis siis edasi teha? Kas peaksin võtma mingeid allergia rohte, et tööl käia, sest lõhnaõlide kasutamise osas ei ole ju mingeid kindlaid kordasid. Tean et on olemas keemilisi ohutegureid millega kokkupuutumine tôôl on kahjulik, aga kas väga tugevad lõhnaõli lõhnad ei kuulu keemiliste ohutegurite alla?» küsis lugeja.