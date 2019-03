Lõunanaabritel napsuhind kallines: Lätis tõusis täna alkoholiaktsiis

Kui veel eile oli õlleaktsiis ühe etanoolimahuprotsendi saja liitri õlle kohta 6,8 eurot, siis on täna see 7,4 eurot. Eesti on sama näitaja 16,92 eurot, seega meiega võrreldes on õlleaktsiis Lätis siiski üle poole madalam. Inimkeeli panduna kallines Lätis pooleliitrise õlle hind umbes kümne sendi võrra.