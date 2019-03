Sel kuul ei müüda Kuressaare Rimides suuri kilekotte, valmistoitu saab osta oma karpi

Märtsis algas Rimides üle-eestiline looduskampaania ning selgi korral on tähelepanu keskpunktis eestlaste kilekoti- ning plastikulembus. Tänavuses kampaanias on suur roll kanda Kuressaare Rimidel – nimelt ei müüda märtsikuus neis kauplustes suuri kilekotte ning tasulised on ka õhukesed kilekotid. Samuti võib märtsis minna vabalt toitu ostma oma karbiga kõikides Rimides.

«Kuna Saaremaal on varemgi mängitud mõttega, et miks ei võiks olla saar kilekotivaba, siis otsustasime Rimiga härjal sarvist haarata ning teha eksperimendi korras esimese sammu, korjates Rimi keskkonnakampaania ajaks müügilt suured kilekotid ning muutes tasuliseks õhukesed kilekotid, mida võib jagada tasuta hügieeni tagamise eesmärgil. Õhukese kilekoti hind on märtsis Kuressaare Rimides viis senti,» rääkis Rimi vastutustundliku ettevõtluse spetsialist Katrin Bats.

«Nii oma karbis toidu ostmine kui ka puu- ja köögiviljalettide juures olevate õhukeste kilekottide tasuliseks muutmine on mõlemad esialgu alles katsetused,» märkis Katrin Bats. «Kui saarlased võtavad tasuliste kilekottide idee hästi vastu, siis usun, et lähitulevikus võivad Rimides tasulisteks muutuda kõik hügieeni eesmärgil seni tasuta antavad kilekotid. Kuressaare Rimides õhukestelt kilekottidelt kogunenud müügisumma annetame aga «Teeme ära!» ülemaailmse koristuspäeva jaoks.»

«Oleme pikalt ette valmistanud ka selleks, et kliendid saaksid toitu osta oma kaasavõetud karpi. Räägitud on nii Veterinaar- ja Toiduameti kui ka Tarbijakaitsega. Ühtlasi on ettevalmistuse saanud meie müüjad,» lisas Rimi spetsialist. «Kui märtsikuu jooksul ei teki probleeme Rimi valmistoidu kvaliteediga ning ka kliendi tagasiside on positiivne, siis loodan, et keskkonnasäästliku mõtteviisiga kliendid saavad ka edaspidi käia toitu ostmas oma nõuga.»