Lugeja küsib: mida teha, kui tööandja ei maksa tehtud töö eest?

Saamata jäänud töötasu vaidlus on eraõiguslik vaidlus ehk see tähendab seda, et töötajal tuleb saamata jäänud tasu saamiseks pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtu poole. Vaidluses tuleb töötajal esmalt tõendada, et tegemist oli töösuhtega. Üldjuhul tõendab töösuhet töötaja ja tööandja vahel sõlmitud kirjalik tööleping. Kui töötaja asub tööle kirjalikku töölepingut sõlmimata, siis võtab ta endale teadlikult riski, kus tal on tulevikus töösuhte tõendamine ja seeläbi ka saamata jäänud tasude saamine oluliselt keerukam.