Ootamatu maksutüng: pangad jätavad andmed maksuametile edastamata

Erinevalt koolitajatest, kes edastavad maksumaksja tehtud kulud ise vaikimisi maksuametile, nõuavad pangad oma kliendilt nõusolekut tema intressiandmete edastamiseks pangale. See info on nähtav ja maksuametile vahendatav üksnes arvutist panka logides, ent üksnes telefoni- ja tahvliäppide kaudu internetti kasutav nutipõlvkonnani see info ei jõuagi ning nii ongi juhtunud, et paljud inimesed jätavad tähelepanematusest oma enammakstud tulumaksu maksuametilt tagasi küsimata.