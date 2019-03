Ogranisatsioon: Lidli odavad riided valmistatakse inimõigustele vilistades

Taani inimõigusi kaitsva organisatsooni Danwatchi hiljutine aruanne leidis, et Lidli riideid ja jalanõusid valmistavas tehases Myanmaris ei vasta töötingimused inimõigustele, vahendab yle.fi. Töötajad teevad iga päev väga kõvasti tööd, et jõuda päeva eesmärkideni. Ühtlasi leidis organisatsioon märke nii vaimsest kui ka füüsilisest vägivallast.

Tootmisnõuded on nii suured, et töötajad ei jõua tihti tualettigi kasutada, lõunapausidest rääkimata. Igal töötajal on vaja päeva lõpuks täis saada oma isiklik kvoot. Enne värbamist kontrollitakse, ega töötaja ei ole rase.

Teine töötaja rääkis, et tehases karistatakse töötajaid füüsiliselt. «Olen siin tehases palju läbi elanud – juhid on mind löönud, minu peale karjunud ja mind kiusanud. Olen selle saatusega aga leppinud, sest mul on vaja, et oma perekonda toetada,» sõnas 21-aastane naine, kes on tehases töötanud 17 aastat.