Organisatsioon: Lidli odavad riided valmistatakse inimõigustele vilistades

Taani inimõigusi kaitsva organisatsooni Danwatchi hiljutine aruanne leidis, et Lidli riideid ja jalanõusid valmistavas tehases Myanmaris ei vasta töötingimused inimõigustele, vahendab yle.fi. Töötajad teevad iga päev väga kõvasti tööd, et jõuda päeva eesmärkideni. Ühtlasi leidis organisatsioon märke nii vaimsest kui ka füüsilisest vägivallast.

Organisatsiooni sõnul on rõivatööstuse töötajate miinimumpalk umbes 2,7 eurot kaheksa tunni kohta, kuid uued töötajad saavad sageli esimesel poolaastal ainult pool palgast kätte.

Tootmisnõuded on nii suured, et töötajad ei jõua tihti tualettigi kasutada, lõunapausidest rääkimata. Igal töötajal on vaja päeva lõpuks täis saada oma isiklik kvoot. Enne värbamist kontrollitakse, kas töötaja pole rase.

Danwatch intervjueeris koostöös Der Spiegeliga Mayanmari tehase töötajaid. «Ma ei saa tualetti minna, kui seda vajan,» kirjeldas töötaja, kes valmistab riideid nii Lidlile kui ka teisele odavpoeketile Aldile. «See on põhjustanud urineerimisprobleeme ja kõhuvalu.»

Teine töötaja rääkis, et tehases karistatakse töötajaid füüsiliselt. «Olen siin tehases palju läbi elanud – juhid on mind löönud, minu peale karjunud ja mind kiusanud. Olen selle saatusega aga leppinud, sest mul on vaja oma perekonda toetada,» sõnas 21-aastane naine, kes on tehases töötanud 17 aastat.

Danwatchi aruandes ei tooda välja, milliseid tehaseid on nad uurinud. Küsitletud töötajatele on säilitatud anonüümsus, nende turvalisuse huvides. Danwatch intervjueeris 14 töötajat, kolmes riiete ja jalanõude tehases, kus toodetakse tooteid Lidlile ja Aldile, aga ka Adidasele ja Taani rõivafirmale Bestsellerile.

Lidl: me ei aktsepteeri inimõiguste rikkumist

Lidl kinnitab oma veebilehel, et toodab riideid 19 tehases Myanmaris. Kuna aga Danwatchi aruandes ei ole välja toodud problemaatilisi tehaseid, siis ei saa Soome Lidli esindaja kindel olla, et Soomes müüdavad riided just sellest tehastest tulevad. «Me ei aktsepteeri inim- ja tööõiguste rikkumisi,» sõnas Lidli kommunikatsiooni asejuht Pilvi-Sisko Riikonen.

Riikoneni sõnul nõuab Lidl kõigilt oma alltöövõtjatelt, et nad järgiksid eetilisi ja sotsiaalselt jätkusuutlikke tootmistingimusi. Ühtlasi kontrollitakse tarnijaid regulaarselt, eeskirjade järgimise tagamiseks külatavad tehaseid välisaudiitorid.

Soome solidaarsuskeskuse ametiühingu juht Juha Vauhkonen peab Danwatchi aruandes tehtud tähelepanekuid usaldusväärseks. «Ma ei ole üllatunud, et selline tulemus tuli,» sõnas Vauhkonen ja lisas, et Danwatchi aruande tulemused vastavad nende ühingu koostööpartnerite aruannetele Myanmari tekstiilitööstuse tingimustest.