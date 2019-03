Taxify käivitab vanemate autodega odava hinnakategooria

Basic kategooria sõidualustustasu on 99 senti, kilomeetri hind on 35 senti ja pärast 10. kilomeetrit 55 senti. Ooteaeg on 10 senti minutis ja miinimumtasu sõidu eest on 2 eurot. Kokkuvõttes peaksid uue kategooria sõidud tulema Taxify kategooriaga võrreldes 10–20 protsenti soodsamad.