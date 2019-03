Maxima tuletab meelde: boonusraha aegub käesoleva kuu lõpus

Mustonen lisas, et selline summa iseloomustab ühe leibkonnaliikme vähemalt poole aasta toiduraha suurust. «Märtsi lõpuni on veel piisavalt aega, mil kogutud boonuseid saab kasutada. Kutsun kõiki meile kauplustesse sisseoste tegema, et kogutud boonused kaotsi ei läheks,» lisas ta ja märkis, et kokku on veel 407 000 euro eest veel kasutamata Maxima raha.