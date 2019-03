A. Le Coq hakkab püreesuppe keetma

A. Le Coqi tegevjuht Tarmo Noop näeb ettevõtte tuleviku kasvu just ennekõike mittealkohoolses segmendis, mistõttu panustatakse ka uute tootekategooriate turule toomisesse. «Aura suppide müügile toomine on esimene nähtav samm ettevõtte tugevas tootearenduses.» Noop on kindel, et tarbijad võtavad supid hästi vastu ja et neile leidub turul oma koht. «Oleme suppide tootearenduses arvesse võtnud kõiki olulisi trende joogi- ja toidutööstuses – tervislikkus, puhtus, funktsionaalsus ning lihtsus. Oleme saavutatud maitsetega samuti väga rahul,» lisas Noop.

Aura Vege püreesuppide valikus jõuab poodidesse kolm erinevat maitset – tomat, kõrvits ja peet. Uued püreesupid on valmistatud köögiviljadest, millele on lisatud erinevaid ürte ja naturaalseid maitseaineid. Tooted on valmis tarbimiseks ega vaja peale kuumutamise muud ettevalmistust. Supid sobivad ka taimetoitlase söögilauale.

Ööbiku Gastronoomiatalu peakokk Ants Uustalu, kes liitus suppide turule toomise viimases faasis, usub, et Aura Vege kontseptsiooniga toodetel on tulevikku. «Nii-öelda ülipuhaste baastoitude või -toodete turule toomine on toiduainetööstuses globaalne trend ning tarbijad otsivad kvaliteetseid ja ausa koostisega tooteid, millele eine üles ehitada, ilma et peaks kõike nullist peale ise tegema.» Uustalu lisab, et tarbija võiks poelettide vahel liigeldes suhtuda valmistoitu ettevaatlikult, aga mitte põhjendamatu põlgusega.