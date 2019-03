Danske panga kliendid võivad tulumaksutagastusest ilma jääda

Maksu-ja tolliamet kirjutas Facebookis: «Lugupeetud kliendid, kellel teist oli varasemalt pangakonto Danske pangas. Palun kontrollige oma esitatud tuludeklaratsioonil olevat pangakontot. Juhul kui seal on jätkuvalt Danske Panga konto, siis me ei saa teile tulumaksu tagastust teha, sest pangakontod on suletud. Sellisel juhul palume kanda tuludeklaratsioonile uus pangakonto.»