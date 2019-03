Õnnelik juhus: pea pool miljonit eurot toonud võidupilet oleks napilt jäänud ostmata

Kolmapäeval, 27. veebruaril väljaloositud Bingo loto jackpoti võitjaks osutus noor pereisa Tartust, kes ostis oma pliks-plaks võidupileti internetist. 320 843 eurot võitnud mees on enda sõnul pidev lotomängija, kes ostab iga nädal ühe pileti nii Bingo lotot, Vikinglottot kui Eurojackpot’i. Võidusumma plaanib keskastmejuhina töötav mees peamiselt nii enda kui laste tulevikule mõeldes kinnisvarasse investeerida. Nagu mees naljatamisi ütleb - võiks ju elada nii, et 50neselt ei peaks enam äraelamiseks tööd tegema. Samuti tahab mees oma pere ja lähemad sugulased ühele toredale ühisele reisile viia.

Kolmapäevase Vikinglotto 6+0 tabamuse võitja võidusummaks oli 132 982 eurot. Võitja on pensionil olev Tallinna mees, kes ostis oma pileti samuti internetist. Vikinglottot on mees mänginud sellest ajast peale, kui mäng Eestisse jõudis – ikka kahe mänguväljaga pliks-plaks piletiga. Võitude ja kaotuste üle on mees pidanud millimeetripaberil täpset arvestust ja tabelis on varasemast keskmisest suuremaid võite mõnetuhandest kroonist mõnesaja euroni.