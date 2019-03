Galerii: Valge Klaari avasid Mustamäel peoga Lepatriinu ja Mick Pedaja

Klaar OÜ tegevjuhi Marko Kärneri sõnul on laienemise eesmärk pakkuda klientidele senisest veelgi paremat ja mugavamat teenindust. «Uues salongis on esindatud kõik senised Valge Klaari väärtused: kohapealsed tehnikud, suurte teadmistega teenindajad, ärikliendi lahendustele keskenduv osa ja loomulikult kogu Apple´i kaubavalik. Kahe teenindusele keskendunud salongiga on Valge Klaar Baltikumi suurim Apple´i hooldusteenuse pakkuja,» märkis Kärner.

Konsulteerimiseks ja tehniliseks abistamiseks on ka teenindaja töökoht varustatud vajalike seadmetega, et kiirendada esmast diagnostikat ning paremini prognoosida võimalikku tulemust. Loomulikult ei puudu ka uusimate Apple´i seadmete väljapanek koos lisavarustuse ja lisateenuste võimalustega. Valge Klaar on Baltikumis ainus hoolduskeskus, kus lisaks tagatoa tehnikutele on ka saaliteenindajatel iOS tehniline sertifikaat.