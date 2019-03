Jäi sohiga vahele: Eesti õunte pähe müüdi võõramaiseid

Pakendi märgistuse kohaselt on õunte tootja Aran PM ja nende päritolumaa on Eesti. Ettevõtte esindaja ütluste kohaselt pärinevad õunad ettevõttest Mulgi Õun OÜ. Järelevalve käigus tuvastati aga turustatavate sortide «Lobo» ja «Cortland» õuntes mitmete erinevate taimekaitsevahendite jääke, mille kasutamine Eestis ei ole lubatud, teatas amet.

Samas pole ettevõte ameti teatel toiduohutuse nõudeid eiratud ning Aran PM OÜ tütarfirma Mulgi Õun OÜ aia kohapealse kontrolli käigus õuntes taimekaitsevahendite jääke ei tuvastatud.

Seega viitavad analüüsitulemused ameti teatel, et õunad on pärit muudest kasvukohtadest, suurima tõenäosusega riikidest, kus laboris tuvastatud toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamine on lubatud. Laborianalüüsid teostas Põllumajandusuuringute Keskus.

Lisaks ei vastanud õunad ka pakendil avaldatud sordile «Lobo» ning jaemüügikettide poolt ostetud kogused on osutunud oluliselt suuremateks, kui Aran PM OÜ andmetel on õunu toodetud ja müüdud.

Eestis müüdav värske puu- ja köögivili peab vastama kehtestatud välistele kvaliteedistandarditele ja selle päritolu kohta peab olema kas pakendil või müügikohal avaldatud tõene teave.

Nii Aran PM OÜ kui ka Mulgi Õun OÜ kuuluvad Paavo Otsusele.

Suur skandaal

Skandaal ülatub aastate taha, kui Mulgi Õun OÜga olid veel seotud Aivar Rehemaa ja Siim Kabrits.

Lõuna-Eesti Postimees kirjutas näiteks mullu aprillis, et tippspordist taandunud Otepää suusamees Aivar Rehemaa hakkas uut ametit proovima möödunud aastal, kui ta asus tegevjuhina tööle Tõrvast pärit endise poliitiku Siim Kabritsa asutatud ja juhitud ettevõttesse Mulgi Õun. Paraku sai õunaäri peagi tagasilöögi, kui põllumajandusamet teatas, et osaühingut Mulgi Õun kahtlustatakse üheksa tonni tõendamata päritoluga õunte turustamises.

Amet andis 2017. aasta novembri lõpus korralduse need ubinad poodidest kokku korjata. Rehemaa ütles toona rahvusringhäälingule, et need üheksa tonni osteti kokku ümberkaudsetelt väiketootjatelt ning on väga keeruline tõestada, kelle aiast need täpselt pärit on. Ta kinnitas, et enamikus pakendites oli õige õun. Põllumajandusametit mehe selgitused aga ei veennud.