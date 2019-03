Subaru kutsub Eestis tagasi üle 1800 sõiduki

Subaru Nordic AB pressiesindaja Thomas Possling täpsustas BNS-ile, et Eestis kutsutakse tagasi 1233 Foresteri, 571 XV, 24 WRX STI ja 19 Impreza mudelit.

Jaapani autofirma teatas eelmisel nädalal, et Jaapanis kutsutakse tagasi 306 728 Impreza ja Foresteri mudelit ning Põhja-Ameerikas ja muudes regioonides ülejäänud 1,96 miljonit sõidukit.

Ettevõte ei täpsustanud tagasikutsumise kulu, kuid ärileht Nikkei vahendas, et see on ootuste järgi umbes 10 miljardit jeeni ehk 90 miljonit dollarit.