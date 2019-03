Tallinna-Kiievi rongiliin võib tulla augustis

Eesti Raudtee arendusjuht Artur Raichmann ütles BNS-ile, et küsimus on eelkõige selles, kas reisijaid Riiast edasi Eestisse oleks piisavalt. Sellest omakorda sõltub, kas Läti suudab piletituluga katta Riia-Valga lõigu kulud, mis võivad tema hinnangul ulatuda sadadesse tuhandetesse eurodesse aastas.

Tema sõnul on Läti poolega vaja läbi pidada kompensatsioonidialoog. Kui Riia-Valga lõigu reisijate arv on kulude katmiseks ebapiisav, soovib Läti kompensatsioonimehhanismi loomist. «Raske on täna öelda, kas nad on valmis sellest tingimusest sajaprotsendiliselt või osaliselt loobuma,» ütles Raichmann ja rõhutas, et esmalt on vaja kokku saada andmed reisijate arvu kohta.