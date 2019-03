Luminor sulgeb Tallinnas Hobujaama pangakontori

Suletava kontori kliendiportfelli võtab üle panga Liivalaia peakontor. Hobujaamas asuv sularahaautomaat jääb samas oma kohale ka pärast pangakontori sulgemist. Luminori Hobujaama kontor on viimast päeva avatud 29. märtsil.

Pärast Hobujaama kontori sulgemist on Luminoril Tallinnas neli kontorit: Liivalaia peakontor ning pangakontorid ka Lasnamäe Centrumis, Rocca al Mare Keskuses ja Kristiine Keskuses. Lisaks on pangal kontorid ka Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Jõhvis ning sularahavaba nõustamiskeskus Kuressaares. Ühtlasi on pangal üle Eesti 100 sularahaautomaati.