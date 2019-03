100 000 vanemat eestlast saavad töötukassalt tasuta tarkvara

Tehnoloogia kasutamise oskus on muutunud tööl aina olulisemaks, mis paneb neid, kes ei ole senini tehnoloogiaga kokku puutunud tööturul keerulisemasse olukorda. Lihtsamaid protsesse tuleb arvutiga täna teha juba pea igal töökohal, ole sa siis Laohoidja, kaupluse kassiir, turvatöötaja või õmbleja.

Hirm tehnoloogia ees võib just vanematel inimestel tekitada tunde, et neid pole tööturul enam tarvis – robot tuleb ja võtab minu töö ära. Et uue aja tööd mõistust kokku ei jooksutaks, tuleb oma isiklikku tarkvara uute teadmistega värskendada. Tehnoloogia hõlbustab töö tegemist ja toob ellu uusi võimalusi.

Eesti Töötukassa oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakonna juhataja asetäitja Karin Andre kinnitab, et koolitusel osalemine on lihtsaim viis oma oskuste täiendamiseks. Töötukassa pakub tasuta koolitusi ka töötavatele inimestele.

«Kui olete vähemalt 50-aastane töötaja ja teie keskmine sissetulek kuus oli eelmisel aastal alla 1291 euro, saate töötukassa toel lihvida oma seniseid arvutialaseid või nutiseadme kasutamise oskusi või omandada uue arvutigraafika või projekteerimistarkvara tarkusi,» rääkis Andre.

Eelmisel aastal osales töötukassa kaudu IT alastel koolitustel ligi 100 töötavat inimest, kes olid vanemad kui 50 aastat. Andre sõnul oli vanim koolituse alustanu oli 63-aastane. «Töötavaid inimesi, kes on vanuses 50 kuni pensioniiga ja kelle palk jääb alla keskmise palga, on aga ligikaudu 100 000 - Sa ei ole ainus,» julgustas ta.

Esimene samm on Karin Andre sõnul aga see, et tuleb minna töötukassasse karjäärinõustaja juurde, kes aitab jõuda selgusele millest tuleks alustada koolituse valikul, et õppimisest hiljem tööl kõige rohkem kasu oleks.