SEB vahetab pangaautomaadid välja

Uued automaadid on toodetud Saksamaal ning tänu uuenenud riist- ja tarkvarale pakuvad kaasaegset ja kliendisõbralikku kasutuskogemust. Samuti on uutel masinatel mitu turvauuendust, millest peamiseks on eesti esimene nn «tindikaitse»*. Praeguseks on testimise käigus uuendatud 33 masinat. Kokku on 2019. aastal plaanis välja vahetada kuni 100 pangaautomaati. Paralleelselt käib uuendamise protsess ka Läti ja Leedu SEB pankades.